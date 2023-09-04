資本額僅50萬的超思公司被質疑竟然可以吃下上億進口蛋生意，近期又被踢爆有食安問題。國民黨立院黨團總召曾銘宗指出，5月23日巴西就公告為禽流感地區，農業部6月還讓超思進口1687公噸的巴西蛋，痛批農業部長陳吉仲「膽子真大，欺騙2300萬民眾。」

曾銘宗指出，5月23日巴西就公告為禽流感地區，6月超思還進口1697公噸的雞蛋，6月28日農委會正式宣布巴西為禽流感地區之後，7月還讓超思從巴西進口1700公噸的雞蛋。

藍委洪孟楷質疑，從巴西政府公告為禽流感地區，一直到農委會正式將巴西從非禽流感疫區刪除，足足晚了一個半月，這一個半月的時間有多少的巴西雞蛋從巴西進入台灣？

洪孟楷強調，自6月28日農委會公告後，國人只要自疫區帶一顆雞蛋或一隻雞進入台灣，就違反《動物傳染病防治條例》相關規定。但農委會居然可以讓超思公司從疫區持續進口數千萬顆雞蛋從海關進來？這不是雙標？什麼才是雙標？

藍委賴士葆也質疑，今年二月初立委陳玉珍問農委會為何金門雞蛋不能進口台灣？陳吉仲回答表示因為金門離廈門很近，怕有大陸的禽流感禽鳥飛到金門，所以金門的雞蛋不能出口至台灣。但是巴西被列疫區超思卻還能進口，奉勸農業部儘快公布超思向巴西哪個蛋商進口雞蛋？公布合約及金流讓外界檢視。

藍委林為洲表示，超思公司的母公司名稱為「岡山吳記蛋行」，97年4月30日已經歇業，歇業十多年了。突然成立超思公司接大訂單。超思公司負責人秦語喬只出資1000元，只佔所有資本額0.2％，請問其他資本額99.8％的股東是誰？應該要公布合約外，也要公布遴選的會議記錄供外界檢視，超思的股東是誰也必須對外說明清楚。