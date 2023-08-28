新北警中和分局中和所本月（8月）18日上午9時許，接獲銀行通報指稱，有民眾疑似遭到詐騙，員警獲報立即趕往現場，經過了解後，成功攔阻線遭詐騙的金額新臺幣110萬元。

據了解，該名高姓女子（48歲）臨櫃領取要壽險內的保單現金110萬元，因金額較大，銀行專員關心用途，高女表示要拿現金還錢給男網友，專員察覺有異，通知襄理協助，但高女改口是要做為投資用途，因為說法反覆、前後不一致，銀行趕緊報警通報，並安撫高女情緒，暫緩辦理提款業務。

中和派出所警員黃炫誠、張桓皓獲報到場了解，高女除提領現金要還款外，男網友更說要直接到高女住處拿取，黃員查看兩人日常傳訊內容，言談間親密無比狀似情侶，明顯是男網友利用落入愛情陷阱的高女放下戒心，再以投資失利急需現金週轉為理由，誘騙高女交付大筆身家。

透過警方及行員苦口婆心不斷勸說，高女方才恍然大悟，怨嘆自己真心對待換來的卻是一場騙局，遂打消領錢的念頭，傷心之餘仍對警方及行員的耐心解說表達感謝。

中和分局呼籲，愛情詐騙跨越各年齡層，被害者往往以為遇到真愛，透過網路交友應謹慎小心，千萬不可輕易洩漏個人資訊甚至是交付現金給對方，愛情是真的，但是要錢就是騙人的！民眾如有疑慮，務必撥打165反詐騙專線查證或撥打110報案求助。