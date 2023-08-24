派樂騰周三收報5.41美元，重挫23％，並創2019年上市以來的最低收盤價。該檔個股過去一年總共大跌約50％，較2021年初疫情創下的高點更暴跌95％。

根據派樂騰公布的財報，會計年度第四季（6月30日止）營收達6.421億美元，較去年同期下滑5％，與華爾街預期的6.41億美元大致相符。單季淨損為2.418億或每股虧0.68美元，較去年同期的12.6億美元大幅縮小。

但派樂騰警告，預計未來兩個季度都會出現負現金流，原因在於庫存水位過高與訂戶數量連續下滑。

執行長麥卡錫（Barry McCarthy）為公司股價叫屈，「對於營運展望，我從未如此樂觀和興奮。股價水位與潛在成長動能顯然存在巨大落差。」

財務長柯丁頓（Liz Coddington）表示，「庫存持續吃掉現金流的問題會一直延續2024財年。 」

派樂騰定價策略一直有狀況，最近才將跑步機和划船機的價格分別進一步調降約14％和6％。

在新冠疫情第一波大流行期間，派樂騰是最大受惠廠商之一，為了因應需求爆大量，該公司積極增產擴張。然而，隨著疫情降溫、美國人重返健身房和恢復正常生活後，庫存激增的問題馬上浮現。

派樂騰周三還指出，公司將持續縮編零售門市，並將相關支出轉做行銷預算。該公司目前門市總數僅69家，約是2022年6月135家的一半。

派樂騰表示，上季現金流為負7,400萬美元，主要是受到法律訴訟相關費用的拖累。公司祭出裁員與業務重整等措施，並希望藉此減少虧損並產生現金流。「我們目前預計未來兩個季度的自由現金流不會呈現正值。」