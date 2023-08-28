北部一名林姓男子透過手遊認識15歲少女孟孟（化名），互加LINE好友聊天後，林男以贈送遊戲虛擬寶物，2度引誘孟孟透過LINE視訊，脫光全身衣物，露出頸下部身體部位，林男偷偷側錄相關影片。林男後來發現，孟孟取得虛寶後就封鎖他，竟嗆聲：「還贈送的虛擬寶物等值金額或再做1次裸聊」，孟孟被迫再次以同樣的方式視訊裸聊。

判決書指出，孟孟向法官指稱，「因為我拿到寶物之後就把他的LINE聯絡人刪掉，IG也封鎖，對方覺得這樣的行為是詐騙」、「要我還新臺幣1000元，因為他覺得我騙他錢，再做一次指的是視訊裸聊，後面我選擇視訊裸聊」。

「我把他的IG和LINE都刪除，因為他從IG上發現我封鎖他，他就傳訊息給我，他覺得我騙他，所以叫我還錢或再做一次裸聊，因為他在這之前已經送給我皮膚（虛寶）了。所以在這之後我還有跟他做一次裸聊」。

法官勘驗林男與孟孟的LINE對話紀錄，林男傳訊：「你拿到我的東西刪掉」、「就是詐騙」、「那妳今天為什麼說封鎖」、「還錢跟在做一次」、「你選一個」、「你選擇哪一個」、「還錢就1000」，之後孟孟就透過LINE視訊裸聊。

林男則向法官表示，坦承前2次犯行，但否認第3次有脅迫孟孟；法官認，依據雙方LINE對話紀錄，林男聲稱並無脅迫，不足以採信。

法官認為，林男前2次犯罪事實明確，係犯刑法第227條第4項之對14歲以上未滿16歲女子為猥褻行為罪、修正前兒童及少年性剝削防制條例第36條第2項之引誘使少年製造猥褻行為電子訊號罪。第3次係犯兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項之脅迫使少年製造猥褻行為電子訊號罪。

法官審酌，林男見孟孟年幼可欺，心智發育尚未成熟，無成熟性自主及判斷能力，竟引誘及脅迫告進行裸聊視訊，已造成其身心莫大創傷，且迄今亦未能達成和解，難認林男有何顯可憫恕之情。

林男犯後態度尚屬良好，兼衡犯罪動機、目的、手段等，法官日前依違反兒童及少年性剝削防制條例，林男犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑3年6月；又犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑3年6月；又犯脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑7年8月。應執行有期徒刑10年8月。可上訴。

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