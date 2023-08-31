現在人手一台手機，和伴侶、朋友保持聯繫很容易。一名男網友分享，和女友交往5個月竟傳了15多萬字的訊息，讓他很好奇大家平常都跟另一半傳多少訊息？引起網友討論，不少人分享驚人數字，也有人坦言和另一半的對話少得可憐。

一名男網友在Dcard上分享，他和女友交往5個月，某天他突然很好奇情侶之間到底會傳多少訊息，因此就使用Line內建的功能查詢，結果發現這8個月下來，他和女友共傳了15多萬字的訊息，很好奇大家跟另一半都傳多少訊息。

男網友表示，想要查詢的人可以先進入兩人的聊天對話中，按一下右上角的三條線，然後再按其他的設定，接著再選擇「傳送聊天記錄」，接著就會開始跑檔案，但不用等檔案完全輸出，只要看完數字就可以按掉了。

Line有個隱藏小功能可以查看傳了多少訊息。（圖／翻攝自Line）

貼文引起網友討論，「在一起5個月15萬字的訊息，平均1天1000字，太厲害了」、「整天發訊息就飽了，都不用專心做事嗎」、「在一起2年多，遠距離，43萬多」、「在一起1年多就40萬了，話好多」、「一點都不羨慕，感覺好累」、「110萬，跟男友是遠距離，交往2年半」、「兩個都是無業遊民？」

另有網友說，每天到底有什麼可以聊，滑了一下跟另一半的對話少得可憐，還沒看完數字，檔案就成功輸出了。