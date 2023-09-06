網路交友越來越盛行，一位媽媽表示，偶然發現女兒偷下載交友軟體，不少男網友要求女兒PO清涼照，還有噁男約女兒見面說要好好疼愛她，讓她決定和女兒談談，最後女兒點頭答應刪掉交友軟體上的照片，也答應讓她來回覆這些男網友，引起網友討論，不少人搖頭直呼，看不懂原PO的作法，幫女兒回男網友要幹嘛，重點應該是與女兒聊聊網路交友的風險，教導女兒怎麼保護自己。

原PO日前在PTT上分享，某天上班前打開備用手機查看，意外發現女兒偷偷下載交友軟體，她點入App查看，發現女兒在交友軟體上發了一堆生活照，還和許多男網友聊天，不少男網友要求她PO清涼可愛的照片，甚至還有噁男發送語音訊息說「想見面好好疼愛妳！」

原PO表示，仔細審閱了女兒交友軟體的對話，發現還有男網友不斷鼓吹女兒偷溜出來見面，還有人不斷洗腦女兒說「長大了該有自己的生活！」讓她看了很自責與愧疚，也決定要找女兒好好談一談。

原PO指出，之後她和女兒聊到這件事情，女兒本來不太想講，但她耐心詢問幾次以後，女兒終於卸下心房回答問題，最後在徵得女兒同意下將照片刪除，她也主動詢問女兒「可以讓媽媽幫妳回他們嗎？」女兒聽了覺得很有趣就答應了，如今她正頭痛思考要怎麼回覆這些網路噁男。

貼文引起網友討論，不少人說，搞不懂原PO回覆這些男網友的意義在哪裡，是要警告噁男不要靠近女兒，還是要讓這些噁男知道女孩的媽媽知道了，如果原PO想要保護女兒，應該是打開對話好好告訴女兒網路交友的風險。