鈞董在臉書分享十六歲的女兒照片。（獨一無二娛樂文化提供）

董事長鈞董染金髮，被說有如台版羅蘭。（獨一無二娛樂文化提供）

董事長樂團近日推出「聽歌學母語第二季」，精選5首經典曲目：《山地醉拳》、《可愛的車》、《新男性的復仇》、《愛我你會死》、《原住民恰恰》，進行不同幅度的改編與演出，其中第3集上線讓網友以為邀請到公關帝王-羅蘭來進行拍攝，仔細看才發現台版羅蘭原來是董事長樂團貝斯手鈞董。

該集以《新男性的復仇》MV進行部分改編，MV中的林清華(鈞董飾)經過時空背景的轉換，由原來到酒店消費的客人轉換為公關店中服務客人的紅牌「台灣羅蘭」，影片中更可以看到年輕時的鈞董照片，讓人直呼年輕時也太像長髮的Rain，團員們則是紛紛做證鈞董年輕時真的長得像Rain。

前陣子開學，鈞董看見同溫層中的家長們都在社群分享小孩開學的照片，隨手在臉書分享了很久沒曬的女兒照，沒想到照片一出立刻被拱為『國民岳父』，笑稱鈞董終於掌握流量密碼，連綜藝咖海產都到鈞董臉書溫馨喊：爸。不少網友表示羨慕鈞董住在女子宿舍！

而在看了「聽歌學母語第二季」終於明白大女兒十頭身的好比例來自於他，表示基因真的很重要，熟識鈞董一家人的朋友說：女兒身高顏質皆遺傳自鈞董夫婦，這一家四口各個都有三高：身高、顏質高、人氣高。