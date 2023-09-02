命理專家曼樺老師分析12生肖9／3～9／9運勢，屬龍最旺，不論事業、財運、愛情或健康都榜上有名，而且還有貴人相助；雞、猴事業一鳴驚人，財運指數飆升，整體運勢也不錯。

▍事業運

TOP1：龍

屬龍本周非常旺，事業運第1名，還有貴人相助；可計畫再展開投資或合作，增加收入。

TOP2：雞、猴

屬雞本周運勢一鳴驚人，業績成果證明了先前的努力，後續工作必須再接再厲。

屬猴事業運持續穩定，有貴人幫忙，在創業中少走彎路。

TOP3：牛、馬

屬牛本周還算順心，雖然每天在炎熱天氣下跑業務，還好成效不錯。

屬馬做事必須主動、積極，跟上時代腳步，創造新的局勢。

▍財運

TOP1：龍

屬龍本周財運亨通，股東合作讓業績翻倍，首次嚐到甜頭，應更加積極努力，擴大影響力。

TOP2：雞

屬雞財運與信心指數飆升，與年輕人一起合作，有不同於以前年輕時的創業模式，但精神不會改變。

TOP3：猴

屬猴創業小心翼翼，走的是大健康領域，以專業技術取勝，加上網路帶動知名度，一切順利進行。

▍愛情運

TOP1：雞

屬雞愛情運高升，從陌生到曖昧，雖然未達戀人以上，卻感到幸福滿滿。

TOP2：龍

屬龍愛情運甜蜜，假日在家看電影、吃點心，只要和心愛的人在一起，做什麼事都開心。

TOP3：牛

屬牛單身者愛情運旺，在公司或團體中受同事照顧及青睞，有機會找到另一半。

▍健康運

TOP1：雞

屬雞本周健康運不錯，自從改變飲食習慣、早餐開始吃水果後，腸道的消化加速，皮膚也不再暗沉。

TOP2：龍

屬龍用腦過度，周末只想好好休息，和家人在一起。

TOP3：羊

屬羊健康運尚可，建議女生睡前抬腳20分鐘，對於水腫問題及睡眠都有幫助。