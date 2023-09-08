據勞動部今天公布的本周無薪假事業單位計601家、實施人數1萬890人，其中製造業就達9167人，勞動部官員表示，製造業本周較上周淨減少逾千人，但有增有減，也有評估要再實施、提前終止，推測製造業仍是個別事業狀況。

勞動部統計指出，本周較上周減少1498人，多數事業單位之實施人數在50人以下；實施期間多數為3個月以下、實施主要為每月4日以下、5至8天則次之，勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，本周減少主要為金屬機電工業，包括打釘機、機械鈑金、機殼、自行車零組件、半導體設備業等，人數從110人至210人不等，但也有事業單位為接到短期訂單、有的為評估後再實施。

王金蓉說，本周也有金屬機電工業增加實施包括壓鑄模具及彈簧零組件相關廠商，實施人數均為90多人。

王金蓉認為，有的製造業提前終止實施、有的減少實施，也有的是新實施，推測仍是個別事業狀況。