來自馬來西亞的「真人版娜美」林明禎，有個同樣漂亮的親姊姊林詩枝（Brandy），姊妹倆的高顏值常被盛讚。近日，林詩枝公開親媽的年輕照片，甜美的臉蛋和姊妹倆簡直一模一樣。

林詩枝23日在IG上傳數張媽媽年輕時的照片，有穿白紗、禮服和日常打扮，臉蛋可愛、笑容甜美，五官與林詩枝、林明禎很像，網友不禁留言：「你媽媽太驚人了」、「明禎跟媽媽超像的」、「媽咪很漂亮」、「強大的基因，生的姊妹都那麼漂亮」，林明禎也在留言區留下三顆愛心，表達對媽媽的愛。

林明禎的媽媽年輕時很美。（圖／IG@brandy333nat）

林明禎的媽媽年輕時很美。（圖／IG@brandy333nat）

林明禎家族擁有令人羨慕的強大基因，不只她長得漂亮，姐姐林詩枝、媽媽都是大美人，母女三人站在一起，彷彿就像姊妹花，看起來十分賞心悅目。

林明禎2014年在台灣網路風靡一時，隔年搬到台北生活，開啟台灣的演藝事業，去年她從台北移居到香港，積極地經營香港演藝版圖，拍攝多部港片像是《救殭清道夫》、《一秒拳王》、《飯戲攻心》等，也一口氣接了逾30個廣告，人氣直線上升，而姊姊林詩枝是粉絲近20萬的網紅，早年曾在馬來西亞選美比賽勇奪亞軍，進軍演藝圈後擔任模特兒、主持、廣告代言、演員，同時也是已婚人母，與林姓商人丈夫育有一女。