26歲蔡凡熙相當戀家，他過去受訪就多次透露很心疼媽媽，一個人照顧三姊弟。而演藝圈的孝順藝人不少，除了蔡凡熙，去年升格當爸的范少勳也是孝順好代表，為了開車載媽媽回老家，年僅19歲就全額超貸50萬買下二手國產車，花了8年多的時間，才還完貸款。

范少勳過去受訪時就透露，國小時爸爸經商失敗，媽媽一肩扛起經濟重擔，一天做3份工養活家中小孩。因為心疼媽媽辛苦，他對媽媽也格外照顧，19歲時他月薪僅3萬，就去貸款50萬買車，只為了開車載媽媽回老家過年；時不時也會向媽媽撒嬌，主動拉近距離，還會牽著媽媽去逛菜市場，「想讓媽媽覺得有個靠山，不會覺得小孩長大了以後，母子卻疏離了。」

「小豬」羅志祥也是演藝圈孝順代表，他過去買下媽媽差點被法拍的花蓮老家；知道媽媽喜歡動物，就在2013年砸3500萬買下萬里千坪土地蓋2層樓的流浪之家，讓媽媽可以安置流浪動物，一圓媽媽的夢想。

邱澤也是單親家庭長大，他從小跟著爸爸一起生活，看著爸爸當計程車司機，為了養家一天跑車15個小時。孝順的他，當初因為爸爸罹患心肌梗塞急需裝支架，為了籌措醫藥費進入演藝圈。爸爸過世後，也讓他感觸很深，體會到要會對家庭負責。他先前就騎著爸爸留下來的偉士牌機車，帶媽媽到十分瀑布、老街走走，表示即使爸爸已經不在，也有種一家人團聚的感覺。

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