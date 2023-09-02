TRASH樂團今為KKBOX風雲榜獻唱。（羅永銘攝）

第18屆KKBOX風雲榜今（2日）於高雄巨蛋舉行，TRASH受邀表演嘉賓，與宇宙人、理想混蛋3團集結演出，他們也一起演唱五月天經典的〈派對動物〉作為致敬。TRASH主唱阿夜才剛身份轉換成為「爸爸」未滿一週，身為「前輩」的宇宙人阿奎也送上奶瓶給阿夜，並傳授「爸爸經」，讓阿夜笑說受益良多，後台互動有趣。

TRASH以嘉賓之姿受邀於高雄巨蛋的萬人舞台上演出，並首度與宇宙人及理想混蛋同台合作，3團演唱各自作品，包括〈今天星期六〉、〈藍色的你〉、〈重感情的廢物〉，身為新一代樂團間的代表，他們也合體演出五月天的〈派對動物〉，更邀請金曲獎最佳編曲人黃少雍加入並重新編曲，3組人馬共11位團員同台演出，堪稱本屆風雲榜同台表演嘉賓人數最多的橋段。

3組樂團在後台的互動亦十分有趣，上週才剛成為熱騰騰「人父」一角的TRASH主唱阿夜，自虧忍不住成為「曬嬰魔人」，新成員成為了全家人的生活重心，晉升為「阿嬤」的媽媽也相當開心，笑說大家都搶著抱，讓他充分感受到「有子萬事足」的踏實感。更透露兒子出世當日，團長頤原即是衝第一個搶著看「乾兒子」的人。

此外，他也坦言兒子剛出生，隨時都想回去抱孩子，不過他還沒有開始學包尿布，目前都由老婆處理。而同樣身為「人父」的宇宙人的阿奎則以「前輩」之姿，驚喜為阿夜送上奶瓶，除了有著「老鳥爸爸」傳承給「菜鳥爸爸」之意，也祝福阿夜的兒子能平安健康的長大。