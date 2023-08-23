近日一位瘖啞爸爸到新北永和一間咖哩餐廳領取「待用餐」，在紙條上寫下「2個小孩沒得吃」，因此想要領2份餐，店家見狀立刻詢問爸爸吃了沒有？即便那位爸爸搖頭比劃不用準備他的份，但店家仍大方給了3人份的咖哩餐點、水果和油飯，暖舉引起13萬人狂讚討論。

位在新北市永和區的中田咖哩（夢想店）昨在臉書上分享，近日有一位瘖啞爸爸到店裡拿出紙條，只見上面寫著「您好，請問可以給我2份待用餐嗎？因為我的2個小孩沒得吃，非常感謝您。」

業者見狀立刻詢問「爸爸你自己不用吃嗎？」那位爸爸卻連忙比劃著不用，但最後店家還是給了他3人份咖哩餐點、水果及油飯，希望他們能夠好好吃飽，而那位爸爸見狀也連忙在筆記本上寫下感謝的話遞給店家看。

溫暖的故事吸引13萬人狂讚，不少網友留言討論，「好人一生平安，也希望這位爸爸順順利利」、「老闆好人一生平安，希望這位爸爸和孩子都能度過難關」、「老闆是善人不是在炫耀，超讚的」、「感恩的心！老闆佛心，祝你生意興隆！」