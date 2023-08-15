一名女網友分享，最近替年邁的阿嬤整理通訊錄，結果卻有一大堆人的聯絡資訊要刪掉，因為阿嬤很多的朋友都已經過世了，讓她邊刪邊感慨，吸引了4千多人狂讚，不少網友看完淚崩直呼，隨著年紀增長，漸漸發現接到老家的消息，通常都不是好消息。

一名女網友在Dcard上分享，最近幫阿嬤整理手機裡面的聯絡人資訊，阿嬤瞄了一眼就說「這個喔！這個刪掉，死好久了」、「這個也是上個月走掉了」，然後到最後阿嬤手機裡面的聯絡人一大半就刪光光，讓她感到很唏噓。

女網友表示，記得她還小的時候，阿嬤都會帶著她到處去打牌，而阿嬤的朋友們也都超疼她，如今想起來真的很懷念，而阿嬤看了一堆朋友的聯絡資訊被刪掉以後，也忍不住感慨說「約好要一起玩到老摳摳的！」

女網友指出，阿嬤隨後就指著一個電話號碼說「啊！這個有辦法藏起來嗎？吵架了但捨不得刪。」本來悲傷的氛圍直接消失。而她現在只要有休假就會去看阿嬤，帶阿嬤出門去逛逛，雖然阿嬤有時候都很嫌棄，還說比較喜歡自己出門去找朋友玩，偶爾會讓她很受傷，但她還是希望能好好陪伴阿嬤。

貼文引起網友討論，「我想到有一個梗圖是阿嬤會在死掉的朋友名字前面打叉，留言笑說很像死亡筆記本」、「雖然標題很獵奇，但文章內容蠻溫馨感傷的」、「蠻有感觸的，年輕時回老家都是過年或喜事，越來越大後，接到老家都消息通常都是葬禮」、「真好，我阿嬤都不在了，他們也都不會用手機，沒機會刪什麼聯絡人QQ」。