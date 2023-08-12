台中市警察局霧峰分局結合國道公路警察局第七公路警察大隊及異想新樂園等單位舉辦「職人體驗-小小波麗士」活動，吸引許多爸媽帶著寶貝們來體驗一日警察。（霧峰警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市警察局霧峰分局結合國道公路警察局第七公路警察大隊及異想新樂園等單位舉辦「職人體驗-小小波麗士」活動，吸引許多爸媽帶著寶貝們來體驗一日警察。（霧峰警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市警察局霧峰分局結合國道公路警察局第七公路警察大隊及異想新樂園等單位今（12日）舉辦「職人體驗-小小波麗士」活動，與會的小朋友穿上特製小小警察制服進行關卡體驗，不但對員警臂盾、無線電、警棍等裝備感到新奇，看到可愛的「警察寶寶」也搶著要合照。

每年讓無數小朋友引頸期盼的「小小Police體驗營」今（12日）在大里區異想新樂園登場，參與的小朋友們穿上特製小小警察制服進行「警用裝備及武器介紹」、「認識毒品」、「立體拼圖」、「指紋採證」以及「波麗士巡邏去」等關卡體驗。

當員警解說警察工作內容、介紹臂盾、無線電、警棍等裝備，小朋友們莫不感到新奇；而看到可愛的「警察寶寶」、警用大重機及紅白斜紋警示彩繪的國道「紅斑馬」巡邏車，小小警察們也紛紛搶著合照。

有鑑於現今新興毒品樣態多元，許多毒品偽裝成果汁、跳跳糖、果凍、軟糖等常見食品態樣，為了讓小朋友了解毒品的危害，現場展示「仿真毒品」模型讓小朋友觀察認識，並透過員警解說，請小朋友千萬不要隨便食用來路不明的巧克力、糖果等零嘴。

而為保護孩子們體驗現實生活中「行」的安全，更讓他們駕駛小警車親身體驗，並認識交通安全的重要性，例如禮讓行人、路口減速慢行等。

中陽集團整合行銷部經理張聞雨表示，警察、軍人、消防員都是保衛國家、保護人民生命安全的工作，此次舉辦的「一日職人體驗」活動，希望透過體驗和宣導，讓孩子學習保護自身安全、正確的防禦觀念。霧峰分局分局長陳祥麟也親臨現場，並致贈感謝狀予異想新樂園，提供優質及安全的活動場地。

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