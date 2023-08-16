深受親子客喜愛的「宜蘭綠舞國際觀光飯店」不只讓小朋友玩得盡興，近期替大人打造了全新The Lounge酒吧，供應多樣飲品及輕食，白天能點用飲品、調酒到戶外泳池畔感受愜意的午後時光，到了夜晚則能小酌享受微醺的浪漫；9月28日前平日持旅展券入住可享房型升等或日式體驗4選1之外，每房還享單次200元以下調酒買1送1優惠。

宜蘭綠舞國際觀光飯店打造全新The Lounge酒吧。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

抓緊暑假尾聲，綠舞即日起至9月28日的周一至周四，祭出免費升級房型的好康給持旅展票券入住的賓客，「玥」山景雙人房可升等「綻」海景雙人房，「嵐」山景四人房可升等「舞」山景四人房，免費升等享更大的空間及視覺體驗；也可選擇免費獲得綠舞必玩的日式體驗4選1，選項有由專人現場指導製作的「和菓子體驗」或「抹茶體驗」，專屬讓小朋友了解日式文化的「忍者之森」，還有「輿神同行」活動。住客還可換穿唯美浴衣暢遊5.7公頃的日式主題園區，與梅花鹿、羊駝、水豚等萌寵進行近距離餵食、互動。

宜蘭綠舞國際觀光飯店在日式園區內飼養許多可愛動物。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

此外，位於宜蘭綠舞國際觀光飯店大門附近的「黑RURU CAFE」歡慶開幕1年，即日起至8月31日單筆消費滿千送百，而老朋友入場出示之前曾與黑鼻羊的合照，即贈牧草1份，體驗餵食羊群的樂趣。「黑RURU CAFE」也在夏日新推出可愛的人氣新品「黑皮甜心聖代」、夏天必喝的「芒果雲朵」冰沙、少女最愛的「莓好時光」綜合莓果冰沙、「有一種哈味」風味氣泡飲，以及色彩漸層吸睛「人魚的眼淚」氣泡飲。

「黑RURU CAFE」推出一系列夏季新品。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

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