為了讓孩子能多元探索自在成長，天使心家族社會福利基金會台中服務處18日安排13名「愛奇兒」小朋友及兄弟姊妹至台中市警察局烏日分局參訪。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

天使心家族社會福利基金會台中服務處18日安排13名「愛奇兒」小朋友及兄弟姊妹至台中市警察局烏日分局參訪，孩童們興奮穿上裝備，體驗警察的工作。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

為了讓孩子能多元探索自在成長，天使心家族社會福利基金會台中服務處18日安排13名「愛奇兒」小朋友及兄弟姊妹至台中市警察局烏日分局參訪，體驗一日小小警察生活；現場孩童看到各樣設備展現在眼前，露出期待又興奮的神情，家長也大讚這次參訪對孩子是很難得的機會。

「愛奇兒」來自英文單字Angel的諧音，意指身心障礙兒童。烏日警分局指出，此次參訪學童有6位愛奇兒與7位一般孩童，這是分局首次迎接愛奇兒學童們到來，員警事前針對愛奇兒設計客製化課程及不同關卡體驗，提昇兒童、少年自我保護能力，也教導身心障礙者自我保護的小撇步，提高危機處理能力。

由於愛奇兒主要照顧者大多為父母，然而父母隨著年紀逐漸增長，往往沒有體力繼續照顧他們。為強化愛奇兒保護自己的意識與能力，烏日警分局家防官張雅惠教導愛奇兒認識身體隱私以及自我保護措施、預防性侵害等觀念，現場模擬不同的危險情境，並教授容易上手的防身技巧與逃脫術，讓愛奇兒家庭獲益良多。

而後，員警也於現場擺出多樣警用裝備，向現場孩童一一介紹裝備用途，並向孩童解說每日的工作內容，每人都露出期待又興奮的神情，迫不及待想穿上裝備，體驗裝備如何使用。

來自豐原的黃媽媽表示，過去在報名營隊或活動時，面對大型、人多的環境，有時候特殊兒童可能會出現情緒上的狀況，或是沒辦法長時間忍耐、等待，以致於平常的活動較沒辦法滿足特殊家庭的需求。以每年都很夯的小小警察營為例，本來能參加的人數就很少，特殊兒童能參加的機率就更小，這次天使心結合烏日分局舉辦一日體驗，對孩子是很難得的機會。

烏日警分局分局長尤啓南表示，家有特殊兒對於主要照顧者須投注多倍心力，所承受壓力是非常巨大。生活中要面對許多困難，生命中更是充滿了許多挑戰，希望透過此次參訪行程，灌輸愛奇兒們法治觀念，教導他們「做中學」，當遇到突發狀況時如何保護自己，同時如何尋求援助，減少危害發生。