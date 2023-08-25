陳德修（脩）2005年曾出演回憶殺終極系列偶像劇多部的角色，其中更以《終極三國》的劉備一角讓人印象深刻，近年於大陸跟台灣兩地努力耕耘演藝事業，日前在北京舉辦「2023陳德修Shu『After Rain Before Red』巡迴簽唱會」。

他在北京演出的尾聲，正準備演唱〈雨下不停〉時，結果現場的伴奏放出來卻是慢了好幾倍速的音樂曲調，聽起來有種鬼片詭異可怕的氛圍感，在民俗月發生這樣的突發狀況，正在舞臺上的陳德修與現場歌迷一陣互相對視並充滿各種疑惑，當下脩發揮他的臨場反應趕快打圓場：「哇！肯定是放視頻的人按錯了，讓我們再唱一次好嗎？」現場氣氛才回覆原本的歡樂溫馨氣氛。

當下伴奏音樂發生狀況時，當下所有的人都以為是不是有設計特別橋段要吸引大家的注意力，沒想到事後大家回想起來，工作人員則一臉鐵青地表示沒有其他人會去動電腦的播放設備，於是突發事件變成了羅生門，也成為北京場令人印象深刻的靈異故事小插曲，所幸整場演出還是圓滿完成。

他接下來赴西安演出，演唱會已一路安排到年底，工作滿檔充實，今更宣布巡迴場次的台北場也將於10月14日於後台 BackStage Café開唱。