針對國人中秋就是愛烤肉而設計、並廣受歡迎的「圓山中秋烤肉趴」，今年再度結合搖滾樂團在9月29、30日連續兩晚重磅推出「搖滾圓山‧BBQ饗宴」，主廚不僅親自送上現烤美食料理，專人服務免動手，再不用灰頭土臉「烤」驗廚藝，現場更有國際級魔術秀演出，以及多項萬元好禮加碼送，成人每位1,980元、兒童每位990元，皆需另加一成服務費，放鬆享用美食，沉浸在經典搖滾的熱血之夜。狂歡後還想續攤，入住圓山也能在臺北最強夜景的客房內一面愜意賞月，暢聊內心話，一面品味1952威士忌，雋刻美好回憶。

圓山主廚團隊再一次把烤爐推至「紅房子」前佔地2,000坪花園廣場，端出一系列豐富料理，包括每日大推的限量原住民烤全豬，以原木現場炙烤，豬肉表皮酥脆喀吱作響，迷人燻烤香氣撲鼻而來，肉質鮮嫩多汁，今秋不容錯過的垂涎好滋味！此外，還有韓式八色燒烤、濟州炸醬麵、辣炒年糕、韓式開胃小菜等韓食控的最愛，再搭配冰飲、啤酒、無酒精性飲料的無限暢飲，以及活力四射「Show Band樂團」與魔術師黃柏翰的國際級奇幻表演；當晚還會抽出幸運兒送出多項萬元大獎，讓五星級現烤饗宴陪賓客high翻一整夜。

圓山推薦「夜探1952系列-大人系透心涼」1+1住房專案，酒足飯飽後若意猶未盡，和閨密好友一起選擇天際客房或環景套房，就能連續兩晚在無敵夜景客房內歡聚賞月，還可以結伴「夜探東密道」，一同探索並感受歷史文化的魅力。每房12,888元起，入住即贈送以圓山開創年份為名的「圓山1952經典威士忌」一瓶、夜探東密道兩位、松鶴餐廳早餐每日兩客、啤酒與無酒精飲料共六罐，享受小酌後的微醺時光。房客還能免費使用奧林匹克標準的戶外泳池、健身房等設施，體驗圓山聯誼會尊榮會員的專屬禮遇。

【禁止酒駕，酒後不開車‧安全有保障】