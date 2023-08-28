強颱蘇拉路徑轉彎，27日晚間20時位置在菲律賓外海打轉，以每小時10公里速度，向東北東進行，氣象專家提醒，雖然蘇拉的七級暴風半徑只有150公里，但不能看輕蘇拉的威力，預估強度會再增強。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，從衛星雲圖上觀測，目前的蘇拉看來這麼小一隻，但是「強度跟大小未必成正比」，且蘇拉在北上往台灣靠近的過程中，強度會再增強，範圍也會稍微擴大一點。

粉專提醒，蘇拉颱風不大，路徑差一點就會差很多，「靠近颱風的地方就會非常搖滾」。

無獨有偶，氣象達人彭啟明27日晚間也示警，其實蘇拉「一點都不俗辣」，外圍環流的閃電對流非常旺盛，和正在將發展的海葵相比差很多。

彭啟明表示，蘇拉中心是否登陸明天（28日）會更確定，但颱風暴風圈環流影響勢必難免，「暴風圈碰觸時，恐是颱風最強的時候」，呼籲東半部及南部民眾要預作防颱準備。