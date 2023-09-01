蘇拉將成為中共建政以來登陸珠三角最強颱風。（大陸中央氣象台）

大陸中央氣象台消息，蘇拉有可能成為1949年以來登陸珠三角地區的最強颱風！截至1日下午15時左右，粵港澳大灣區多地均已發布紅色颱風預警。

下午14時，超強颱風蘇拉中心附近最大風力17級（58米／秒）。預計，蘇拉將以每小時10～15公里的速度向西偏北轉偏西方向移動，將於今天夜間到明天上午以強颱風級或超強颱風級在廣東惠東到台山一帶沿海登陸，也不排除在廣東中部近岸海面向西偏南方向移動的可能。

另據香港天文台預報，蘇拉繼續以超強颱風強度逼近香港，香港高地普遍吹烈風，部分達暴風程度。蘇拉的雨帶正影響香港，未來數小時天氣將會進一步轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。

按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早最接近香港，在香港天文台以南約50公里內掠過。天文台會視乎本地風力變化，考慮在下午六時至十時之間發出更高熱帶氣旋警告信號。

受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚起將急速上升，可能出現嚴重水浸，最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若。晚上約九時開始，香港東部沿海地區水位會上升，當中吐露港的最高水位預計於午夜時分升至海圖基準面以上約5米或更高，比正常潮位增加約3米或以上，最高水位可能達歷史紀錄。威脅最大的地區包括城門河、大埔、沙頭角、西貢等。

香港各沿岸地區的水位亦會於明日（9月2日）早上約6時開始顯著上升，維多利亞港的最高水位將升至海圖基準面以上約3米多。沿岸低窪地區如鯉魚門，比正常潮位增加約1.5米，而大澳水位則會升至海圖基準面以上約3.5米，比正常潮位增加接近2米。

海面有巨浪及湧浪，民眾應遠離岸邊，切勿進行水上活動。