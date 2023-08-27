強颱蘇拉目前位於鵝鑾鼻南南東方海面，氣象局表示，蘇拉有可能穿過台灣南端，不排除最快在明（28日）晚發布海上颱風警報，陸上颱風警報則可能在周二（29日）下半天發布。氣象專家賈新興則指出，蘇拉的影響最明顯時間點在周三、周四（30日、31日），「台中以南都在7級暴風圈內」，降雨熱區則是「宜花交界至台東及屏東，其次是彰化以南」。

賈新興在臉書粉專發文表示，以目前資料推估，周二晚上起由於外圍環流影響，宜蘭、花蓮、台東、台南、屏東轉為有雨天氣，「8月30日白天起至8月31日是影響最明顯的時間」，屆時台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、花蓮、台東都在7級暴風圈內。

氣象局分析蘇拉颱風未來路徑。（翻攝自氣象局）

賈新興提到，颱風中心登陸方圓80公里內都在10級暴風圈內，民眾應留意強風豪雨，降雨熱區則是宜蘭、花蓮交界點至台東、屏東，以及彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄；另外由於蘇拉襲台期間適逢農曆大潮，雲林以南沿海低窪地區易有海水倒灌及積淹水。

氣象局則分析，依照目前資料，蘇拉穿過恆春半島、台東或屏東一帶的機會很大，不過路徑仍有修正可能，不排除最快在明晚發布海警、周二下半天發布陸警。