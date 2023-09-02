中颱海葵來勢洶洶，屏縣府稍早指出，根據中央氣象局預報資料，屏東縣3日已達停止上班上課標準，屏東縣3日停止上班、停止上課。

中颱蘇拉來勢洶洶 屏東公布恆春等6鄉鎮明停班停課
蘇拉颱風逼近 台東縣31日正常上班課
蘇拉強颱來襲 屏東縣未達標準明正常上班上課
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