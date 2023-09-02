中颱海葵來勢洶洶 屏東縣3日停班停課 20:422023/09/02 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖／氣象局 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中颱海葵來勢洶洶，屏縣府稍早指出，根據中央氣象局預報資料，屏東縣3日已達停止上班上課標準，屏東縣3日停止上班、停止上課。 中颱蘇拉來勢洶洶 屏東公布恆春等6鄉鎮明停班停課 蘇拉颱風逼近 台東縣31日正常上班課 蘇拉強颱來襲 屏東縣未達標準明正常上班上課 #屏東縣 #颱風假 #停班停課 #海葵颱風 也許您會感興趣 推薦閱讀 海葵路徑巨變 北部假日紫爆狂雨 最快發陸警時間揭曉 21:092023/08/31 生活 海葵恐擦邊北北基！ 颱風掉下來了 36小時成關鍵 12:252023/08/31 生活 颱風假泡湯！ 高雄風雨未達標 明正常上班課 18:152023/08/30 生活 蘇拉攪局！開學日高屏「6鄉鎮1區」放颱風假 全台停班課一覽 18:152023/08/29 生活 中颱蘇拉逼近台灣 台東縣30日正常上班上課 20:142023/08/29 生活 快移車！海葵颱風來襲 雙北市要關水門了 12:362023/09/01 生活 蘇拉再南修！全台風雨時程曝 專家：這天颱風假機會高 08:252023/08/29 生活 海葵恐直接登陸 專家示警「應變時間很短」 3地小心了 16:362023/08/31 生活 4縣市有望放颱風假！專家：蘇拉將以強颱之姿逼近 08:032023/08/29 生活 屏東小一新生零掛蛋 60所學校新生人數低於10人 20:262023/08/30 寶島 海葵直撲！放颱風假有望 北市這時間點宣布 11:062023/09/01 生活 海葵颱風來襲 新竹市國際風箏節宣布延期 09:162023/09/01 生活 服務業遇颱風難逃正常出勤？信義房屋體恤員工支薪又放假 15:442023/08/29 生活 蘇拉颱風逼近！中市府三級開設 盧秀燕吐颱風假機率 10:182023/08/29 生活 氣象主播王淑麗罕出包 播報海葵颱風犯一錯誤急道歉 12:242023/09/01 娛樂 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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