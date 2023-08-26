【全程字幕】蘇拉颱風恐以強颱侵台！ 氣象局曝「這天」影響最劇烈 @ChinaTimes ​

中颱蘇拉目前正在菲律賓東方海面打轉，下周開始往西北方向前進，下周三、周四（30、31日）距離台灣最近，不排除登陸；氣象專家指出，依照目前路徑來看，最快下周二（29日）有機會陸續發布海上、陸上颱風警報。由於下周三是中小學開學日，有望一開學就放颱風假。

天氣風險分析師吳聖宇指出，蘇拉現在還在台灣東南方海面上，過去一天強度明顯增強，未來有逼近強烈颱風等級趨勢，範圍很小，結構相當紮實，是個名符其實的「小鋼炮」。

吳聖宇表示，由於受到南海上空高氣壓的引導，蘇拉今明兩天將緩慢向南移動，下周一（28日）南海高壓將減弱，引導力量變小，蘇拉有減速滯留趨勢；下周二颱風東北方另一個高氣壓向西伸展，將帶動蘇拉轉向西北移動，同時速度加快趨向台灣附近。下周三、四蘇拉逼近台灣，不排除登陸花東或恆春半島，不過路徑變化看起來還是很大，應密切觀察。

吳聖宇指出，下周二天氣雖然還沒有變化，「但是海陸颱風警報有機會陸續發布」，下周三、四颱風對台灣的影響最大。如果颱風中心如預期是往花東、恆春半島移動，東半部首當其衝，颱風眼牆通過的區域會有相當明顯的風雨；其次是北部，除了外圍雨帶引發一陣陣雨勢外，同時伴隨較強的偏東陣風。

南部則是要留意當中心通過中央山脈後，可能引進西南風所帶來的風雨，如果中心登陸地點越偏北，南部受西南風影響的情況就會越明顯。至於中部地區影響較小，受到中央山脈地形屏障，預期風跟雨的狀況都會相對較弱一些。

下周三是中小學開學日，也是颱風影響台灣最明顯的時間點，屆時若發布陸警，放颱風假機率就會增加。