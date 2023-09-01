中度颱風「海葵」來勢洶洶，最新路徑預測顯示將會在花蓮、台東登陸，但海葵的預測路徑變化無窮，預報甚至一日三變，讓氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」都忍不住說「亂七八糟」。

颱風海葵的路徑多次南修，中央氣象局預計將在今（1）日晚間20時30分發布海上颱風警報，陸上警報則預計會在明日清晨至白天發布，各縣市政府嚴陣以待，北北基桃4地區預計會在今晚20時宣布明日是否停班、停課。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，目前台灣附近形成一個超大型的「季風環流圈」，且台灣剛好就在中心位置，周邊低壓圍繞著環流圈打轉、互相牽引，才會導致預報一日三變。

「天氣風險 WeatherRisk」更貼出一張最新的「系集預報路徑」，只見圖上的預測路線雜亂不堪，甚至還有路線是在台灣上空轉一圈後往日本方向前進，讓該粉專忍不住以「亂七八糟」來形容。