台灣才閃過蘇拉颱風，海葵颱風後腳就到，而且路徑持續南修，預計周日將從台灣東北部登陸，恐將成為4年來首個中心登陸台灣的颱風，讓氣象局嚴陣以待，各大新聞台氣象主播更是持續提供即時資訊，不過擁有多年播報經驗的王淑麗，卻犯下一個錯誤，讓她急忙向所有人道歉。

海葵颱風持續逼近，恐直撲北台灣，氣象主播王淑麗今早一如往常提供最新氣象資訊給觀眾，讓民眾即時掌握颱風最新動態，沒想到播報結束後，立即發現到自己出了大包，趕緊在臉書發文致歉：「天啊，剛剛我一直對著海葵講蘇拉嗎?對不起啊，我更blue了」，還附上嚎啕大哭及頭昏眼花的表情符號，可見對於犯下的錯誤相當愧疚。

對此，網友紛紛留言安慰：「每天這麼忙，還要起大早，觀眾會體諒唷，不必放在心上」、「可見是真LIVE不是預錄」、「這是極為罕見的出錯，為淑麗播報氣象史上留下一個有趣的回憶」、「對蘇拉念念不忘嗎」、「只聽到颱風怎麼走，名字不重要」、「我們只是想看你，講什麼都沒關係」、「最近太累了，大家還是愛妳的」、「仙人打鼓有時錯，講話出槌誰人無」。