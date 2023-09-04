海葵颱風近日在台灣近海打轉，很多人會透過氣象預報來了解天氣狀況，但氣象主播王軍凱日前遭到民眾投訴，表示聽不懂王軍凱是在報氣象還是在講廢話，甚至遭吐槽去桃園試試看什麼叫強陣風，希望播報內容可以改進，而王軍凱稍早也回應其留言。

王軍凱稍早在臉書發文，透露自己遭到民眾投訴「廢話太多」，並指其播報內容問題，「居然說北部地區不會出現強陣風？！他（王軍凱）要不要來桃園試試看什麼叫強陣風？！」、「氣象預報是預報三天的氣象不是一個禮拜的氣象」，還批他「不是靠一張嘴就判斷那個地區會怎樣怎樣的」，可見該民眾對於王軍凱的播報相當不滿。

對此，王軍凱發文回應，「每一節氣象、每次發文都強調，地形效應、北部會有強陣風」，內容皆與氣象局一致，且氣象預報不只能預報3天的天氣，每季也會預報3個月的趨勢，讓他表示無奈「不懂可以問，我願意教您！乖！」至於該民眾拜託其改進，他則飆罵：「林北不想改，不爽改，也無法改！」

貼文一出，也引來網友替王軍凱發聲，「我出國都要一次看近2周氣象預報準備衣服餒！拜託你維持自己的路線不要改」、「拜託不要改啊，我每天都只看你的氣象預報耶」、「你的氣象報導很清楚，口語表達也很平易近人」、「是他聽不懂吧? 我覺得很清楚啊」