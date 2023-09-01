氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(1日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「海葵」緩慢增強中，今(1日)將跨過「中颱」門檻，向西北西進行，下週(3)日中心登陸台灣東北部，繼續向福建前進；「不確定範圍」涵蓋大部分台灣，顯示路徑還有變化，應密切觀察。最新(31日20時)歐洲(ECMWF)模式系集模擬顯示，「海葵」的系集路徑非常分散，包括登陸、西北颱、偏北不侵襲，代表「不確定性」很高，需密切觀察模式的調整。

吳德榮表示，最新(31日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(1)日「蘇拉」遠離，降雨雖較昨日緩和，但各地仍有局部陣雨的機率，局部地區有較大雨勢。各地區平地氣溫：北部25至35度，中部24至35度，南部24至34度，東部22至34度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週末(2、3日)兩天、「海葵」外圍或其環流影響，部分地區有明顯降雨及強風，與「海葵」路徑密切相關，需注意最新資料。下週一至週四(4至7日)台灣在季風低壓環流內，水氣多，大氣不穩定，易有局部陣雨，午後常有「大雷雨」伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，應續觀察。