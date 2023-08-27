強颱蘇拉目前位於台灣東南方，氣象局表示，蘇拉今天開始準備北轉，預計明天晚上至周二清晨發布海上颱風警報，不排除周二下午發陸警，影響最劇時間在周三、四，雨勢最大，不排除暴風圈觸陸，中南部、宜花東5地將首當其衝，有機會放颱風假。

氣象局表示，颱風今天往南偏移，但南海副熱帶高壓逐漸減弱，颱風將開始北轉往西北方向前進，台灣東南部海面要注意風浪。

氣象局表示，不排除蘇拉颱風的暴風圈會觸陸，但是否登陸台灣有待觀察，從台灣南端登陸的機率較高。(翻攝自氣象局)

不論颱風是否在台灣登陸，對台影響都很大，氣象局表示，預計明天晚上至周二清晨發海警，不排除周二下班時間發陸警，周三、周四（30、31日）蘇拉颱風離台灣最近，風雨最大。

是否有機會放颱風假？氣象局表示，不排除蘇拉颱風的暴風圈會觸陸，但颱風中心是否登陸有待觀察，從台灣南端登陸的機率較高，因此有機會放颱風假。並透露周三、周四中南部縣市要特別注意風雨，其他縣市則要看颱風路徑後再觀察。此外，宜蘭、花蓮、台東也要慎防大雨。也就是說，中南部縣市、宜花東最有可能放颱風假。