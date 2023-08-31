海葵颱風路徑南修，對北台灣的威脅逐漸加大，中央氣象局最快明天（9／1）上半天發布海上颱風警報。氣象專家指出，海葵環流將在周末2天影響北部，預估明天傍晚發布陸上警報；一旦陸警發布就有機會放颱風假，大台北及宜蘭地區留意強風驟雨，尤其基隆東北角風雨最劇烈。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，由於太平洋高壓比預期還要強勢，海葵颱風的預測路徑持續向南修正；根據氣象局最新預測路徑，海葵颱風的環流將在周末2天直接影響北台灣，「最快明天上午發布海上颱風警報、傍晚發布陸上颱風警報。」屆時若發布陸警，颱風假的機率就會提高。

粉專表示，由於導引氣流明確，海葵移動速度非常快，周六下半天到周日（9／2～9／3）清晨是最接近台灣的時間，周日下半天就會遠離並陸續解除警報。

粉專提醒，大台北及宜蘭地區周末2天要注意強風驟雨，尤其基隆東北角會是風雨最劇烈的地區；北部山區也要注意持續性大雨。