中央氣象局今天上午11點半發布海葵陸上颱風警報，首當其衝的花蓮縣、台東縣稍早都宣布明天停班停課，因七級風暴不會通過新北，稍早新北市宣布，北北基桃明天未達停止上班上課的標準。

新北市災害應變中心工作會報指出，新北受颱風影響雖然不比東部、南部，但今晚開始新北有局部陣雨，越晚越明顯，且因適逢大潮，風浪較強、沿海低窪須注意水位。由於今天還有不少民眾跑到海邊觀浪，市長侯友宜也提醒民眾「還是要注意安全」，要求相關單位針對釣魚、觀浪的民眾「該驅離就驅離」。

颱風警報何時解除？新北災變中心預估陸上颱風警報要到周一晚間11點半或是周二凌晨兩點半才會解除，至於海警則預估會拖到周三晚間8點半才會解除，

預計颱風在經過台灣南方後會滯留，並因受到破壞越來越小，但台灣海峽風浪會非常大，北部沿海很有感，對中南部來說也是大颱風；雖然對新北影響小，但對全台造成的農損是未來有感的議題。