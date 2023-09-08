新北市1名經營電信業的鄭姓男子，因滯納違反海關緝私條例罰鍰以及2017、2018年營利事業所得稅共460萬餘元，遭移送法務部行政執行署新北分署執行，鄭男原將公司的銀行存款轉出，拒不繳納滯納的罰鍰及稅金，直到行政執行官準備向法院聲請管收，鄭男才表示女兒剛上小學一年級，擔心遭到管收，趕緊向親友籌款，先繳納370萬元，剩餘款項辦理分期繳納。

據了解，鄭男在2018年間，因虛報進口貨物名稱，進口未經公告准許輸入的大陸物品及有害事業廢棄物，藉此規避管制，後遭關務署基隆關依海關緝私條例裁罰372萬餘元，另又滯納2017、2018年營利事業所得稅共約87萬餘元，案件遭移送新北分署執行後，於鄭男銀行帳戶徵起1萬餘元，尚欠約460萬元。

行政執行官調查發現，鄭男明知遭裁罰，卻將業收入及貸款所得共計約2000萬元匯入個人銀行帳戶，並多次提領現金450萬，隨後聲稱結束公司營業，以此企圖規避執行。但他向行政執行官說明時，對於提領現金說法前後不一，且無法舉證，遭認定有履行義務之可能，故不履行，且有隱匿或處分應供強制執行財產之情事，也未提出合理清償方案，因此依法將其暫予留置，準備向法院聲請管收。

鄭男知道恐將遭管收，才趕緊表示女兒才剛上小學一年級，請求行政執行官給予時間向親友籌款，約3個小時後由友人籌來300萬元現金，及其姐夫以2張信用卡刷卡繳納70萬元先行繳納，剩餘90萬原則辦理分期，並由姐夫書立擔保書作保後才獲釋。

新北分署呼籲民眾應誠實申報納稅，於移送執行後並應自動清繳欠款或辦理分期繳納，切勿心存僥倖，以脫產等方式規避執行，輕忽新北分署強力追討惡意欠稅之決心。