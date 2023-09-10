台北市中山區大直街「基泰大直」建案，7日晚間造成鄰近民宅龜裂下陷。國民黨台北市議員游淑慧10日呼籲，基泰其他建案也有許多消費者，他們都擔心基泰的財務狀況，而基泰目前有130幾億元的房屋、土地等，若基泰其他工地要復工，市府應要求基泰提出足額擔保，法務局則要接受基泰的消費者陳情並提供協助。

游淑慧指出，不只基泰大直附近受災戶，還有其他消費者購買基泰建設其他建案的預售屋，或有屋主的房子由基泰進行都更。許多人都擔心基泰的財務狀況，且購買後可否退訂，或基泰無法繼續進行都更，重新找其他建商還要等待多年等，基泰大直已衍生一連串問題。

她說，依照基泰財報表來看，負債比超過63％為高負債比，手上雖有流動現金20幾億元，但短期有償還壓力的負債高達90幾億，而房屋、土地等資產則有130幾億。北市府必須監控基泰短期內是否會發生週轉不靈，導致發生系統性財務狀況，市府若要進行財產保全，必須盡快對房屋、土地等標的物出手。

游淑慧喊話，基泰其他停工工地若確定安全無虞要復工，市府也必須要求基泰提出「足額擔保」，也就是若業界認定基泰大直後續善後花費需要10億元，基泰就必須提出10億元擔保才可復工，避免基泰在風波後開始討價還價。而對於基泰的其他消費者，法務局也要成立專案小組，接受陳情和協助。