中颱海葵撲台警戒 氣象局估「5地區」有望颱風假 @ChinaTimes ​

中度颱風海葵持續靠近台灣，民眾最關心的事情莫過於是否有颱風假放，根據中央氣象局稍早公布的最新資訊顯示，花蓮縣、台東縣、蘭嶼、綠島及恆春半島明（3）日上午的預測風力將達到停班停課標準，而目前預測顯示海葵路徑偏南邊，暴風圈並沒有涵蓋北北基，但因海葵速度緩慢，因此還需觀察2變數。

中央氣象局今日16時公布最新的風力、雨量預測，花蓮縣、台東縣、蘭嶼、綠島及恆春半島5個地區，3日上午6時開始平均風力將達到7級與8級，陣風將達到10級與11級，達到《天然災害停止上班及上課作業辦法》中的停班停課規定，不過到底放不放颱風假，還需待各縣市政府公布。

中央氣象局預報員謝佩芸表示，依目前預測顯示，颱風位置緯度稍微偏南邊，以暴風半徑以150公里來看，暴風圈並沒有涵蓋北北基，不過她也說若未來暴風半徑擴大，或是颱風中心位置偏北，颱風外圍就有可能離北北基的縣市界線更近，後續將持續觀察。

至於是否會有2次登陸的狀況，謝佩芸則解釋，氣象局還是認為海葵會在進入台灣海峽後出現滯留現象，更後期的狀況仍在評估中，2次登陸僅是模式預測的眾多可能性之一，目前能確定的是海葵颱風對環境變化非常敏感，路徑的變化才會這麼大。