香港受「黑色暴雨」侵襲影響，全城近乎癱瘓， 官方今（8）日稍早宣布，「極端狀況」至少會維持到午夜12點。

香港昨晚開始降下大雨，並於深夜11點05分發布今（2023）年第一個「黑色暴雨警告」，至目前仍未解除。政務司司長陳國基今下午2點30分召開記者會指出，極端狀況將延長，至少會維持至今晚午夜12點。

至於民眾關心的停班停課事宜，港府已在清晨5點34分宣布今日停課，而是否停班，陳國基剛剛說明，在極端情況下的工作安排，與遇到8號風球時的規範相同。

另外，署理香港天文台台長李立信在記者會上提到，過去24小時測得的雨量逾600毫米，差不多已是全年雨量4分之1。

香港勞工處表示，在極端狀況期間，除與雇主有訂立返回工作地點上班協議的必要人員外，雇員應留在原來的地點或安全地點；當極端狀況結束時，雇員應根據早前和雇主協定的復工安排，前往上班或在家工作。