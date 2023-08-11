嘉義市家樂福博愛路店地下室小蒙牛今晚7時29分許傳出火警，顧客用餐到一半，桌面烤肉盤突然冒出火星及濃煙，嚇得店內用餐客人大驚失色，紛紛走避。

嘉義市消防局派遣德安、東區、湖內車組及文化91共10車26人到場搶救，現場消防排煙設備已啟動，並疏散用餐民眾43人，約7時37撲滅火勢，無人員傷亡，起火原因待警消調查。