開學在即，校園周邊有蜂出沒！機車男騎機車路過嘉義市精忠國小旁，突然連人帶車摔倒，臉色發白、冒冷汗、頭暈、嘔吐、還有燒燙傷傷口，嘉義市消防局趕到救援，原來他被虎頭蜂螫到頭部，血壓一直掉，疑「過敏性休克」，趕緊為他做12導程心電圖排除心因性休克，再送醫急救後血壓回升。
嘉義市消防局救災救護指揮科於15日傍晚17接獲報案，趕到林森東路精忠國小旁，50多歲男子坐在路邊，情況緊急，原來他騎機車路過此處，突然被虎頭蜂螫到頭，連人帶車摔倒，碰到排氣管，腳部被燙傷。
救護人員評估他的生命徵象，意識清醒、橈動脈摸不到、血壓量不出、脈搏113、血氧量不出、體溫35.4度，懷疑是「蜂螫過敏休克」，趕緊給予靜脈注射、醫療流程給予Bosmin IM 0.3mg、氧氣治療、溼紗覆蓋燒燙傷口等救護，並加做12導程心電圖排除心因性休克，隨即將傷者送往聖馬爾定醫院診治，到院後患者血壓已經回升至95／55mmHg。
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