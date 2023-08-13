嘉義市推「木都3.0」，官產學研討「新式木構造」可行性。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

早期阿里山林業開發造就嘉義市成為木產業城市，有「木都」稱號，至今留存逾6000棟木造房屋，如今是地方創生的珍貴資產，嘉義市政府今天宣示推動「木都3.0」政策，危老重建、都市更新融入「新式木構造」作法。

嘉市府今天在嘉義製材所園區「貳陸陸參咖啡（2663 Space）」，舉辦「木都3.0─新式木造」座談會，副市長林瑞彥與南華大學副教授陳正哲、建築師王銘顯、陳柏年、吳政哲、木造建築整建維護輔導團都市計畫技師蔡佳明及建築公社團隊等學產界人士研討推動嘉義市新式木構造。

林瑞彥表示，市府將以「新式木構造」推動「木都3.0」，透過公有建築整建案、新建案，引進新式木構造作法，並用獎勵、補助方式來促進民間建案如危老重建、都市更新等項目，採用新式木構造工法。

林瑞彥還說，「新式木構造」就是創新的木造技術與木構工法，例如嘉義市立美術館、實驗木場，還有正在施工的舊嘉義市公所，都採用「新式木構造」，未來規畫嘉義市總圖書館園區、市政府北棟大樓也可能融入新式木構造。

嘉市府都市發展處長許懷群指出，推行新式木構造，市府有3作法，即「政府帶頭做」，新建或整建公有建築物會優先考慮木構造設計；研擬「嘉義市推廣宜居建築執行計畫」的規範或獎勵辦法；「多元木造補助」帶動民眾整修木造老房的意願。