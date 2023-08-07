嘉義市「雙潭星光路跑」半馬、全馬路線，經過1個月的認證程序，正式取得國際賽道認證，今特別辦記者會宣布這項好消息。（呂妍庭攝）

嘉義市「雙潭星光路跑」半馬、全馬路線，經過1個月的認證程序，正式取得國際賽道認證，今特別辦記者會宣布這項好消息。（呂妍庭攝）

全統運動用品總經理余俊芳表示，賽道長度認證測量甚至精準到小數點後4位，非常不容易。（呂妍庭攝）

將前往巴西參加2023 年世界中學生運動會田徑U18組2000公尺障礙賽的選手，輔仁中學學生朱婕瑀也受邀出席，接下嘉義市長黃敏惠的祝福紅包。（呂妍庭攝）

嘉義市「雙潭星光路跑」半馬、全馬路線，經過1個月的認證程序，正式取得國際賽道認證，是雲嘉嘉南第一個全馬、半馬賽道完成認證的縣市，今嘉義市長黃敏惠特別為即將在19日登場的「2023嘉義雙潭星光路跑」活動頒發賽道認證證書，而為迎來國際認證，12日將安排一場試跑活動，比照正規馬拉松規模，邀在地跑者一起來試跑。

黃敏惠今開心表示，很高興告訴所有熱愛慢跑的朋友，嘉義市終於美夢成真！2023嘉義雙潭星光路跑賽道經國際田徑總會(IAAF)全台唯一具國際A級資格的趙子文丈量員精準測量賽道路線後，已成功取得國際馬拉松暨長跑協會(AIMS)的路跑賽道認證，這是嘉義地區首次受國際認證的國際賽道路線，將讓蘭潭、仁義潭雙潭美景推向國際。

黃敏惠說，目前國內一年路跑賽事高達4、500場次，但實際獲得 AIMS 賽道認證賽事屈指可數，期待未來能吸引更多專業的國際級選手來嘉義市，提升嘉義市在國際舞台的能見度，也為城市帶來觀光旅遊商機。

承辦賽事的全統運動用品總經理余俊芳表示，2023嘉義雙潭星光路跑的全、半馬路線皆通過嚴謹的測量與認證過程，賽道長度甚至精準到小數點後4位，非常不容易。

教育處長林立生說，馬拉松路跑賽事的賽道專業認證相當不容易，必須由符合 IAAF 國際 A或B級資格的丈量員精準測量，而登錄於世界紀錄的成績除需要在通過AIMS的賽道上進行外，菁英選手要進入最高聖殿的奧運，更需要有AIMS 認證的賽道成績作為參賽標準。

林立生說，跑者在取得認證的賽道上完成比賽，就能憑成績進入國際大型賽事，嘉義市今完成與國際接軌的賽道認證，不但是雲嘉嘉南第1個全馬、半馬賽道認證縣市，更可以讓世界看到嘉義市這顆閃耀之星。

記者會上，即將前往巴西參加2023 年世界中學生運動會田徑U18組2000公尺障礙賽的選手，輔仁中學學生朱婕瑀也受邀出席，接下黃敏惠代表祝福與鼓勵的獎金紅包，期她為嘉義市爭取榮耀。