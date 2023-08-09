雲嘉南地區登革熱疫情拉警報，台南、雲林、嘉義縣都有病例，嘉義市被3縣市疫情包圍，情勢緊張，嘉義市政府加強防治以期守住唯一淨土，17家醫療診所加入NS1快篩行列把關，已有文祥診所檢篩通報外縣市案例確診，10日將獲頒獎勵金。

嘉市府衛生局表示，最近醫療診所屢次通報可疑零星病例，有發燒、頭痛、咳嗽等類似感冒症狀，文祥診所通報1例台南病例確診，將由黃敏惠市長頒發獎勵金500元。

嘉市府因應本土登革熱疫情快速升溫，嘉義市被疫情緊張的鄰近3縣市包圍，為守住這塊淨土，鼓勵醫療院所、民眾自主通報，及早發現，縮短疾病隱藏期，主動通報的醫療院所及確診民眾都可獲得500元禮券獎勵，醫療院所再加碼100元禮券。

嘉市府衛生局表示，市府已製作「登革熱NS1快速篩檢」紅色布條提供給17家合作醫療院所張掛，民眾如出現疑似登革熱症狀，趕快到17家登革熱NS1快速篩檢服務醫療院所就醫，接受NS1快速篩檢。