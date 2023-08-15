新冠肺炎流行期間，使用快篩試劑出現2條線即為確診，小兒科醫師柳雱邁表示，昨一名病患使用流感試劑篩檢出3條線，顯示同時感染A流和B流，情況相當罕見，他和護理師都嚇了一跳，但他說同時感染2病毒症狀不一定比較嚴重，提醒有類流感症狀要盡速就醫。

柳雱邁昨（14）日於個人臉書粉專指出，過去用新冠肺炎快篩試劑篩檢，偶會出現3條線，原因在於有些品牌的快篩可同時檢測2種病毒，當2種都是陽性時，就會呈現3條線。但昨日收治一名病患，在診間使用流感試劑篩檢，結果出現3條線，護理師和他都不敢置信。

柳雱邁表示，篩檢結果3條線顯示同時感染A流和B流兩種病毒，情況相對罕見，症狀不見得一定比較嚴重。他說流感疫情雖趨緩，近期仍有呼吸道症狀合併高燒、痠痛、倦怠的病患，多數快篩結果仍是A型流感病毒。

柳雱邁說，有類流感症狀要盡速就醫，符合條件者可用公費抗病毒藥物治療，如克流感、易剋冒、瑞樂沙等，可幫助減緩症狀嚴重度和縮短病程，但抗病毒藥物只能在感染的最初幾天內投藥才有效，因此儘早就醫非常重要。