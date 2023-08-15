「寶可夢世界錦標賽2023」兒童組冠軍由11歲台灣選手顏紹同拿下，成為台灣首位奪冠的寶可夢卡牌選手，卻被網友狂酸「能拿來推甄嗎？」讓有台灣天才駭客之稱的張啟元表示，玩遊戲機台和卡牌的人，學歷和收入都不比別人差，後續光是代言費就不知道賺多少了。

張啟元昨（14）日於個人臉書指出，11歲男顏紹同奪「寶可夢卡牌」世界冠軍，卻引來網友酸言酸語說「這種冠軍能幹嘛？」、「能推甄嗎？」、「對未來有幫助嗎？」等。讓他忍不住說，這群整天玩遊戲機台和卡牌的人，學歷不比別人差，收入也較高。

張啟元直言，顏紹同小小年紀就拿到世界冠軍，後面光是參加各種活動、代言費等費用，不知道能賺幾輩子的錢了。

貼文引發網友留言，「以為冠軍那麼好拿……」、「遊戲實力我覺得跟學歷滿有關係的，因為很多高學歷都會找到自己適合的練習方法，不是打了一堆然後可能根本沒進步」、「通常卡牌遊戲能打贏人的，思緒能力也都比較強吧」、「就酸葡萄心態，自己吃不到就酸」、「格局太小」。