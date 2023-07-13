全日本空輸（ANA）推出特別塗裝波音777-300ER「伊布彩繪機 NH」，該機預計將於今年8月31日起投入營運。（ANA提供／陳祐誠台北傳真）

全日本空輸（ANA）集團參與The Pokémon Company推出的「飛翔皮卡丘計畫」，推出了第2架特別塗裝波音777-300ER「伊布彩繪機 NH」，該機預計將於今年8月31日起投入營運。

「伊布彩繪機 NH」的設計理念，藉由伊布的多種進化可能性的特性，與ANA希望「透過天空創造出多元的羈絆，拓展員工、旅客及社會的無限可能」的理念進行融合，除了為飛翔皮卡丘計畫帶來前所未有的新氣象，更想表達公司對持續挑戰未來的強烈渴望。

伊布可以進化為各種姿態，機體上描繪了伊布與水伊布、雷伊布、火伊布等進化形態的寶可夢與皮卡丘，一起向朝向未來奮勇前進的姿態，將與充滿著期待、飛向全新場所的人們一起開啟空中之旅。

除了ANA原創的寶可夢主題空服員圍裙及座位頭墊布等彩繪機獨有的主題設計，ANA也為搭乘「伊布彩繪機 NH」的旅客準備了專屬的搭機證明。

「伊布彩繪機 NH」將自8月31日起執飛國際線航班，預計飛行東京（羽田）－倫敦、紐約、舊金山航線。為配合機隊調度，飛行航線可能會彈性調整。