日本放送協會（NHK）、共同社及朝日新聞報導，事發海域在東京都江東區外海的京濱港附近，海上保安廳表示，遊艇燃燒後不久已沉沒。

這艘遊艇共搭載10人，失火後已被附近航行的2艘民間船舶救起，所幸無人受傷。東京海上保安部研判起火點可能位於遊艇引擎室，正詳細調查失火原因。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1120719

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