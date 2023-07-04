販毒集團獅子山共和國籍遊艇「AQUARIUS 1」去年走私市值20億元的K他命被逮後一炮而紅，高雄地檢署委託行政執行署高雄分署原定今日拍賣，日前開放賞船還吸引不少民眾登船參觀，但因拍賣公告囑託送達至船舶所有人馬來西亞居住地未獲回覆，拍賣公告送達未合法，高雄分署宣布停止拍賣。

屏東沈姓男子去年10月底駕駛「AQUARIUS 1」先到東引島外海接駁自陸姓、郭姓及周姓3名大陸籍船員，3人輪流駕駛遊艇到泰國、柬埔寨等國家維修整備，11月時在泰國灣附近海域收取第三級毒品K他命38包上船，朝高雄返航。

同月25日傍晚，「AQUARIUS 1」航行至高雄茄萣西方20海浬，第五海巡隊艋私艇發現該船後方拖著一艘載有白色麻布袋的救生筏，形跡可疑，要求登船檢查。犯嫌見狀直接將救生筏拖曳繩斬斷，加速蛇行逃逸。

海巡人員強勢攔阻、控制後登船查驗，當場扣得K他命842.2公斤，市值超過20億元。沈男等人全遭高雄地院裁定羈押禁見，全案依違反毒品危害防制條例、懲治走私條例等罪嫌起訴。

「AQUARIUS 1」2021年新建啟用，目前停泊在旗津區海巡署艦隊分署第五海巡隊。檢方擔心扣押後因長期未使用、停泊在港區，有海鹽侵蝕、機具老化疑慮，囑託高雄分署進行拍賣，經鑑價後，將以1680萬元起拍，上月底還開放民眾登船觀覽。

高雄分署表示，因拍賣公告囑託送達至船舶所有人馬來西亞居住地未獲回覆，拍賣公告送達未合法，因此宣布停止拍賣。