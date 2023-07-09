台南市警六分局逮獲賴姓通緝犯。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

台南一名28歲賴姓男子因詐欺、槍砲、不能安全駕駛等3案遭通緝，賴男卻不把通緝一回事還擁槍自重，台南市警方昨天拂曉出擊，在安定區一處民宅攻堅，賴男拒不開門，警方破門而入，揪出藏身衣櫥的賴男與25歲楊姓友人，警訊後，將兩人依槍砲、毒品等罪嫌送辦。

台南市警六分局之前偵辦一起毒品案，溯源循線掌握賴男遭台南地檢署、桃園地檢署通緝，非但逃亡1年多，躲避司法機關查緝，甚至擁槍自重。經警方抽絲剝繭，比對多筆資料，確定賴藏身於安定區，昨天上午10點多結合保安大隊、善化分局攻堅破門。

警方入屋後一度找不到人，後來才在衣櫥找到躲藏的賴男，另也在另一間房查獲楊姓男子，當場查扣手槍，子彈、模擬彈、空包彈數發，安非他命數包，全案依毒品、槍砲、詐欺通緝、不能安全駕駛通緝、槍砲通緝等罪移送偵辦，至於槍枝來源，警方持續擴大追查中。

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