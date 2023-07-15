為確保暑期青少年遭受暴力、吸毒、兒少性剝削等偏差行為或成為各類犯罪之被害人，減降少年被害機率。台南永康分局動用40名警力，特地針對轄內娛樂場所、路口實際酒測及路檢等勤務，務必讓少年渡過安全、快樂的暑假。

警方暑期青春專案是以「反毒品」、「防詐騙」、「遏止幫派吸收」、「查處妨害性隱私及不實性影像與兒童及少年性剝削防制條例」為工作主軸，暑假期間，青少年在外活動頻率升高，容易涉足不良場所，稍有不慎便會容易發生觸法事件。

永康警強勢臨檢掃蕩臨檢廈內娛樂場所，守護青少年安全，並打擊詐欺集團。(警方提供)

永康警強勢臨檢掃蕩臨檢廈內娛樂場所，守護青少年安全，並打擊詐欺集團。(警方提供)

且假期間青少年接觸網路社群媒體使用頻率升高，因青少年自我保護觀念相對薄弱，警方為淨化青少年暑期成長空間，提供一個健康優質暑期環境，對於各項防處作為絕不打折扣，並適時導正青少年偏差行為，預防少年事件發生。

永康分局自7月份青春專案迄今，共查獲兒少性剝削案2件2人、販賣毒品2件 2人、妨害性隱私案1件1人以及打擊詐欺案8件11人為最多；共計13件16人，另成功攔組詐騙6件，金額高達新台幣4 8 9 8 2000元，本分局持續打擊詐騙，將詐騙集團人員繩之以法。

昨晚擴大臨檢，共計查獲公共危險案1件1人、查酒駕拒測及酒後駕車共2件2人、詐欺案1件1人；永康警將針對轄區犯罪高發熱點之處所或路段，持續規劃專案掃蕩勤務，絕不讓不法分子擾亂永康地區治安，以確保市民安全。

因青少年涉世未深，在沒有適當保護之下，易面臨幫派、毒品、求職詐欺、性隱私犯罪、網路詐騙等風險環境；另外也提醒少年學子，暑假期間天氣炎熱，如有前往海邊從事遊憩活動，應注意戲水危險性避免發生水域安全問題。同時也呼籲家長，青少年在暑假期間因空閒時間多，學校及家庭監督減少，務必多加關懷青少年在外行蹤，切勿縱容子女深夜在外遊蕩及留連妨害青少年身心健康場所，減少被害的機會。

永康分局長甘炎民呼籲，在暑假青春專案期間，為杜絶毒品氾濫，展現保護青少年決心，將持續查緝毒品犯罪，避免青少年被毒品引誘；將針對青少年易聚集、滋事場所臨檢聯合稽查工作，甚至網路安全也會進行宣導，同時提供正面的運動及場地，給所有青少年安全、開心的環境，也讓家長放心，讓青少年在健康的環境下成長。