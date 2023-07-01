永和分局執行青春專案於昨（30）日22時至今（1）日1時，執行區域性閉鎖式擴大臨檢威力掃蕩，同時於場所周邊道路執行路檢勤務，共查獲通緝犯4件4人、竊盜罪1件1人、毒品1件1人。（圖／警方提供）

永和分局執行青春專案於昨（30）日22時至今（1）日1時，執行區域性閉鎖式擴大臨檢威力掃蕩，同時於場所周邊道路執行路檢勤務，共查獲通緝犯4件4人、竊盜罪1件1人、毒品1件1人。（圖／警方提供）

永和分局執行青春專案於昨（30）日22時至今（1）日1時，執行區域性閉鎖式擴大臨檢威力掃蕩，同時於場所周邊道路執行路檢勤務，共查獲通緝犯4件4人、竊盜罪1件1人、毒品1件1人。

永和分局表示，本次區域性閉鎖式擴大臨檢威力掃蕩勤務，針對轄內大型KTV、棋牌社、撞球場等場所執行區域性閉鎖式臨檢勤務，並強力臨檢查察網咖、PUB，勸導青少年反毒、反詐、反暴力、拒詐、拒賭、拒幫派，尤其查核是否有未成年者逗留涉足其中、及場所雇傭情形，如發現不法除依相關法令查處並配合第三方警政相關行政作為，本次出勤警力51名威力掃蕩，查獲通緝犯4件4人、竊盜罪1件1人、毒品1件1人。

分局長李崇偉表示：暑假期間青少年容易涉足不良場所，或是發生暴力、吸毒、危險駕車等偏差行為，甚至容易成為犯罪被害人，永和分局配合「112年暑期保護青少年-青春專案」將以「菩薩心腸護少年」及「霹靂手段抓犯罪」的偵防並重策略，避免青少年遭受危害；有鑑於近年來幫派圍事危害國人，本分局將持續不定時執行區域性擴大臨檢，針對轄區可疑幫派據點強力掃蕩不法組織「打擊黑道幫派」、「防制少年加入幫派」、「識詐懲詐」及防處「人頭帳戶私行拘禁犯罪」等作為，展現警察維護治安之決心，也為即將到來的選舉，建構優質治安環境，確保社會安寧秩序。