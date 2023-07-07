Kyle Schwarber and Trea Turner put the Phillies up 3-1. Going for the sweep

pic.twitter.com/2Gcs5zIN0n — John Clark (@JClarkNBCS) July 7, 2023

國聯衛冕冠軍費城人狀況漸入佳境，今（7日）拉尾盤以3比1戰勝光芒後，系列賽3連戰完成橫掃，費城人近期異鄉出賽更是無人能敵，寫下客場12連勝的驚人紀錄，距離1976年客場13連勝的隊史紀錄僅一步之遙。

王牌麥克拉納漢（Shane McClanahan）要到明星賽後才得以回歸，光芒輪值戰力告急，今採用牛棚車輪戰應付賽事，兩隊形成投手戰，直到5局雙方比數才出現變化，霍爾（Darick Hall）先敲出本賽季首轟，費城人先馳得點，光芒帕雷德斯（Isaac Paredes）下個半局同樣以陽春彈回敬，兩隊1比1攜手進入延長賽。

11局上費城人再添分數，本季陷入低潮的兩大戰將席瓦伯（Kyle Schwarber）、崔伊騰納（Trea Turner）敲安帶回2分，史川（Matt Strahm）1出局後投出保送，所幸讓法蘭柯（Wander Franco）敲出雙殺打結束比賽，費城人3比1勝出，拿下近10場比賽第8勝。

費城人上一回在客場落敗，是在6月13日交手響尾蛇系列賽首戰，此後無論在客場面對運動家、小熊及光芒，從未吞下敗仗。其實費城人主場戰績也不賴，5成79勝率能夠排在國聯第4，不過分區對手實在太可怕，拜費城人橫掃光芒所賜，勇士已經超車握有全大聯盟最佳戰績，就連馬林魚都在自己身前，費城人本季拿下47勝39負，暫時處在外卡第3位置。