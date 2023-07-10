Joy (noun): a feeling of great pleasure and happiness.



Alternate definition: what we're feeling right now. pic.twitter.com/XoND1VfwRC — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) July 9, 2023

光芒在明星賽前的最終戰擊退聯盟最強的勇士，中止了本季最長的7連敗，以58勝35敗一口氣改寫兩項隊史紀錄。這是光芒首度以美東分區龍頭之姿進入明星賽，也是他們明星賽前的隊史最佳戰績。

總教練凱許（Kevin Cash）說：「我們過去一周有理由感到挫折，我們覺得做得還可以，也許只是不到我們設下的標準，但是在休息之前贏球的感覺真的好多了。」準備參加明星賽的一壘手迪亞茲（Yandy Diaz）透過翻譯說：「我們就是有幾天打不出去而已，但我想今天都回復平日水準了。」

光芒首局就打下4分，包括帕雷德斯（Isaac Paredes）的兩分炮，迪亞茲第4局追擊兩分炮，這是他暌違34場比賽再度開轟，8局下他長打又撈兩分。光芒10支安打攻下10分，迪亞茲3安猛打賞還有4打點，助隊10比4擊退勇士。迪亞茲是古巴人，他的第一個小孩即將誕生，本來不想參加明星賽，但受到妻子的鼓勵決定前往西雅圖出席盛會，他打完比賽就會立刻回家。

勇士是全聯盟戰績最佳的球隊（60勝29負），不過光芒的成績難能可貴，他們身處美東一級戰區，另外4支球隊金鶯、藍鳥、洋基、紅襪全數在明星賽前保住5成勝率。美聯中區是今年最弱小的分區，龍頭守護者僅有45勝45負。